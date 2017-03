Paras aeg puiduerialasid õppima minna

Kui puidukiu tootmise tehas ehk nn puidutööstuse miljardiprojekt teoks saab, siis vajab see paarsada kõrgeltharitud spetsialisti, kellest paljusid praegu Eestis ülepea ei koolitatagi.

Puidurafineerimise tehase käivitumine võiks teoks saada kõige varem aastal 2022, kuid praegu saab juba öelda, millise profiiliga ja kui palju selline tehas väljaõppinud spetsialiste vajab. Sestap on just praegu õige aeg elukutse valikul nende erialadega arvestada, sest näiteks puidukeemia valdkonna insenerid puidukiu tehase personaliosakonna ukse taha kindlasti ei jää.

Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli selgitab, et seda tüüpi puidurafineerimise tehas vajab oma toimimiseks 200 inimest, kes oleksid siis ametis neljas, võimalik, et ka viies vahetuses. Töötajate arv tegelikult ei sõltugi kuigipalju tehase täpsest suurusest, lihtsalt sellist tüüpi tehas ja selle tehnoloogia vajavad just niipalju töökäsi.

"Tehas vajab väga erinevate profiilidega töötajaid. Kindlasti on nende seas ka tõstukijuhid, elektrikud ja mehaanikud, kuid tarvis on ka spetsiifiliste oskustega spetsialiste," kirjeldab Polli kaadrivaliku kriteeriume. "Oluline koht tehases on tootmisliinide operaatoritel, kellelt tuleb eeldada tehnilise kõrghariduse olemasolu. Vaja on veel ka veemajanduse spetsialiste, ka neil peab olema kõrgharidus, aga neid on võimalik siiski leida, sest neid erialasid saab Eesti kõrgkoolides õppida."

Tõsisem on Aadu Polli sõnul näiteks puidukeemia valdkonna spetsialistide leidmine, sest sellise eraial õpe Eestis puudub, nõukogudeaegse haridusega spetsialistid, kes veel tööle jäänud võib aga ühe käe sõrmedel üles lugeda. Lahendus võiks Polli hinnangul leiduda koostöös kõrgkoolidega tehtavas täiendõppes, aga ka näiteks inimeste suunamisel õppima Soome Aalto Ülikooli.