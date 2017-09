Parksepa lasteaia lapsed saavad oma aias näpud mulda pista

Mõnikord tundub, et ajad, mil laps sai kooli või lasteaia viljapuu-ja köögiviljaaias näpud mulda pista, eluks tarvilikke oskusi omandada ja omakasvatatud viljade söömisest rõõmu tunda, on jäädavalt möödas. Nii see siiski pole – Parksepa lasteaias Võrumaal on aed endiselt alles.

„Kui Parksepa lasteaed 1973. aastal valmis, rajati siia kohe ka aed, sel ajal oli nii kombeks,” räägib direktori asetäitja Maire Post, kes on siinses lasteaias töötanud 30 aastat. „Mingist ajast, kui tervisekaitsenõuded ei lubanud enam lasteaias mahla ega moosi teha, hakkasid aiad tasapisi kaduma. Praegu ei meenugi mulle ühtki teist aiaga lasteaeda peale meie oma.”

„Meie lasteaias on järelikult olnud head aia hoidjad,” usub direktor Pille Sõrmus. 2003. aastast, kui Parksepa lasteaias tõsteti taas ausse Eesti tuntud koolimehe Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtted, hakati oma aia olemasolu juba teadlikult väärtustama.

Direktori sõnul on aia säilimisele palju kaasa aidanud see, et lasteaias on aastaid olnud aedniku ametikoht. „Tänu Võru valla toetusele on meil täiskohaga aednik tööl. Leidsime tragi inimese, kellel on aiatöö peale kätt ja silma. Kuna aed ja õueala on suur, on hea, kui keegi selle eest pidevalt hoolitseb ja vastutab. Ka sel ajal, kui oleme suvepuhkusel, hoiab aednik aial silma peal – rohib, kastab, niidab muru. Õnneks on ka õpetajad lasteaias sellised, kellele meeldib aias toimetada, lastest rääkimata.”

