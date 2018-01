Pärleid uudistest: panniga saanud naine keeldus kaebamast, memm keetis lahustit, koer tegi süüa

Maalehe digilehe toimetaja Mari Kartau kogus eelmise aasta jooksul kokku värvikamad kirjeldused politsei- ja päästeameti pressiteadetest, mis pakuvad omalaadse sissevaate eestlaste argiellu.

Toimekad Eesti naised

4. veebruaril teatati, et Tööstuse tänava baaris toimus konflikt 32aastase mehe ja naisterahva vahel, mille tagajärjel naine lõi meest taburetiga pähe.

8. märtsil teatati, et Tööstuse tänavas on peretüli, kus 67aastane mees oli panniga löönud elukaaslast. Kannatanu, 58aastane naine, keeldub meditsiinilisest abist ja ütluste andmisest elukaaslase vastu.

11. märtsi öösel kella 2.30 paiku teatati politseile, et Tartus Laia tänava meelelahutusasutuses lõi 17aastane alkoholi tarvitanud neiu tüli käigus võõrast 37aastast meest. Löögi tagajärjel kukkusid mehe prillid maha ning purunesid.

5. aprillil kell 23.12 teatati häirekeskusele, et Ida-Viru maakonnas Narva linnas viiekorruselise kortermaja korteris töötab suitsuandur ning on tunda imelikku lõhna. Sündmuskohale saabudes avastasid päästjad, et korteris, kus elab üksik vanaproua, oli toimunud toidukõrbemine – vana naisterahvas oli vee asemel mingit lahustit keetnud.

13. mail teatati, et Maardu linnas Kallasmaa tänava korteris löödi peretüli käigus 69aastast meest jalutuskepiga. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 65aastase naise.

Kell 3.13 teatati, et Tartus Võru tänaval jäi naisterahva käsi autoistme vahele kinni. Naine oli püüdnud kätte saada istme vahele kukkunud telefoni. Päästjad eemaldasid mutrivõtme abil istme kinnituse ja käsi saadi kätte.

Kanged Eesti mehed

15. jaanuaril kella 17.50 ajal sai häirekeskus teate, et Mäksa vallas Sarakuste külas ründas võõras mees talu uksel 74aastast meest, kes ründe tagajärjel kukkus. Pikali kukkunud mees haaras nurgast ahjuroobi, mispeale lööja põgenes. Eakas mees viga ei saanud.

3. märtsil kella 8.43 ajal teatati, et Räpina vallas Ristipalo külas on kortermajas suits. Päästjad selgitasid, et ühes korteris elav vanem mees oli pliidil klaaspurgis mett soojendanud, purk purunes ja mesi voolas pliidile ning hakkas suitsema.

24. märtsil kontrollis piirivalvepatrull keset Aovere–Kallaste–Omedu sõiduteed elektrilise ratastooliga liikunud meest. Viimasel mõõdeti alkoholijoove. Politsei toimetas mehe koju ning tegeles temaga edasi, et sarnaseid ohuolukordi liikluses ennetada.

20. aprillil kella 14.33 ajal teatati, et Tartus Ilmatsalu tänaval on inimene sidemasti otsa roninud ja ei julge enam alla tulla. Päästjate abi lõpuks siiski vaja ei läinud ja alkoholijoobe tunnustega mees tuli ise alla. Avaliku korra rikkumise tõttu tegeles temaga edasi politsei.

Valdek Alber

12. augusti pärastlõunal teatati politseile, et Jõgeva vallas Paduvere külas on võõras joobes mees talu õuel pikali maas ning keeldub lahkumast.

20. augustil kella 11 ajal pidasid piirivalvurid Võrumaal Meremäe vallas kinni sõiduauto Honda. Masina ja selle juhi kontrollimisel tuvastasid piirvalvurid, et sõidukil puudub korraline tehnoülevaatus, lisaks sellele polnud autoroolis olnud mehel ka vastava kategooria juhiluba. Piirivalvuritele selgitas mees, et lootis seadusesilmadele vahele jäämata metsa seenele sõita.

16. septembril teatati, et Kuusalu vallas Kolgakülas toimus konflikt 34- ja 33aastase mehe vahel. Tüli ajal olid nad mõlemad katusel ja kukkusid alla.

Mitmed müstilised lood

Kella 4.19 ajal põles Põltsamaa vallas Võisiku hooldekodus voodilina, mille töötajad oskusliku ja kiire tegutsemisega kustutasid.

20. märtsil kell 21.10 teatati, et Otepää vallas Vana-Otepää külas tuleb elumajast suitsu. Päästjad selgitasid, et suitsu tuli korstnast.

Kell 19.42 said päästjad väljakutse Rakvere linna Turu platsile, kus puidust skulptuur (muna) oli tuulega veerema hakanud ning tekkis oht platsil asuvale doonoritelgile. Sündmuskohale saabudes selgus, et puidust tehtud skulptuur on kinnitusest lahti tulnud, katki, ja tagasi kinnitada pole võimalik. Päästjad teatasid Rakvere linnavalitsusele ning kohale tuli skulptuuri haldaja. Päästjad tõstsid skulptuuri alusele ning kinnitasid koormarihmadega.

5. juulil kella 12.18 ajal põles Võrus Vilja tänava korteris aiatool, mille elanik topsi veega kustutas ja rõdule tõstis. Midagi ohtlikumat vahejuhtumist ei kujunenud. Põlengu tekkepõhjus jäi selgusetuks.

30. juulil kell 18.47 teatati häirekeskusele, et Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Kännukülas põleb Porkuni järves ujuv saar.

15. augustil kell 12.12 sai häirekeskus teate, et Tartus Kalda teel töötab juba kaks tundi kuskil suitsuandur. Päästjad leidsid ühe maja prügikastist töötava suitsuanduri.

Loll saab kirikuski peksa

5. veebruaril teatas avaldaja, et tarvitas Tallinnas Maakri tänava korteris alkoholi koos juhututtavatega ning ärgates avastas, et korterist on kadunud sularaha 4200 eurot.

22. aprilli keskpäeval teatati politseile, et Tartus Kalevi tänaval on sisse murtud korterisse ja kõik segamini paisatud. Esialgsel hinnangul varastati korterist sammulugeja ja pudel joodi.

25. aprillil teatati politseile, et Jõhvis Narva maanteel tungis tundmatu isik korterisse ning varastas marjade kogumiskühvli ja kolm mobiiltelefoni. Esialgne kahju on 25 eurot.

4. juunil teatati, et Rae vallas Uuesalu külas üritati terrassiukse muukimise teel sisse murda eramusse. Maja eest varastati plätud.

19. oktoobril kella 16.50 paiku varastas noormees Viru keskuse sporditarvete kauplusest jope ning põgenes. Ilmselgel põhjusel oli noormehe tähelepanu mujal ning ta jooksis Estonia puiesteel punase tulega ülekäigurajale ja sai löögi sõiduautolt Mazda. Noormees jooksis seejärel tagasi Viru keskusesse, kus turvatöötajad ta kinni pidasid ja turvaruumi toimetasid.

Nunnumeeter põhja

14. veebruaril kella 14.43 ajal põles Veriora vallas Leevi külas elumaja köögis röster. Tules sai tahmakahjustusi köögi sisustus. Kõrvalruum sai suitsu- ja veekahjustusi. Tõenäoliselt põhjustas tulekahju kass, kes kergelt sisselülitatava rösteri käivitas, mille järel röster üle kuumenes ja põlema süttis.

Kell 15.40 teatati, et Mustamäel Kadaka teel on orav läbi avatud akna roninud kortermaja ühte viienda korruse korterisse ning keeldub sealt lahkumast. Rõõm inimestega kohtumisest oli suur, päästjate saabumise hetkeks oli ta korteris külas olnud juba umbes poolteist tundi. Päästjad said looma igatahes üsna ruttu kätte ning viisid õue, et ta seal liigikaaslastele muljeid jagada saaks.

16. augustil kell 16.49 teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval tuleb kortermaja ühe esimese korruse korteri köögi aknast suitsu. Päästjad sisenesid akna kaudu korteri kööki, seal töötas elektripliit, pliidil põlesid pannid ning toit, vähesel määral oli süttinud ka köögimööbel. Inimesi õnnetuse hetkel kodus polnud, seevastu võttis päästjaid vastu korteris olnud koer. Tema oma tervise üle ei kurtnud, üleüldse jäi mulje, et tegu on ka pahanduse autoriga – tõenäoliselt suutis loom käima vajutada pliidi.

18. augustil kell 20.56 teatati, et Lasnamäel Kärberi tänaval on kortermaja ühes korteris pererahvale tundmatu papagoi. Lind suutis lisaks kooskõlastamata külastusvisiidile veel sektsioonkapi taha kinni jääda. Päästjad aitasid ta sealt välja. Kahjuks ei osanud see papagoi rääkida ning neil jäi linnult saamata suuline tänu. Tõenäoliselt on praeguseks üles leitud ka linnu omanik.

12. oktoobril kell 13.31 teatati, et Põlva vallas Aarna külas on teele langenud kopra läbi näritud tüvega puu ja autod ei pääse mööda. Päästjad kõrvaldasid kokku kolm kobraste tegevuse tagajärjel teele või selle lähedusse kukkunud puud ja liiklus võis ohutult jätkuda.