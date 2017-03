Pärnu lahe jääl liikumine on muutnud eluohtlikuks ja seoses sellega keelab politsei homsest Pärnumaal merejääle mineku. Erandina on jääle minek lubatud kutselistele kaluritele mõrra- ja võrgupüügiks.

Lääne prefektuuri teabebüroo juhi Argo Tali sõnul on jääolud Pärnu lahel oluliselt halvenenud, mistõttu keelatakse homsest Pärnumaal merejääle minek. Erandina on jääle lubatud minna kutselistel kaluritel mõrra- või võrgupüügiks, kellel on piisavad kogemused ja oskused keerulistes jääoludes tegutsemiseks.

Tali kinnitab, et hoolimata keelust on Pärnu politseijaoskonna merepäästjad ööpäevaringses valmisolekus ja valmis abivajajaid aitama.

„Palume kõigil kutselistel kaluritel, kes Pärnu merejääle lähevad, informeerida politsei operatiivteabeteenistust numbril 629 2555.“

Tali sõnul on varasematest aastatest on teada, et keeld ja hoiatavad tulbad ei takista uljaspäid jääle minemast.

„Kindlasti jätkame ohutuse tagamiseks igapäevaselt kaldapatrullidega, et jääl toimuval ennetavalt pilku peal hoida ja veenduda, et kõik, kellel on jääle lubatud minna, on õhtuks turvaliselt kaldale jõudnud,“ kinnitas Tali.

Märgates jääl abivajajat, tuleks viivitamatult helistada numbril 112.