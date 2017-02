Riik on Pärnu lahel sel jäämurdehooajal laevu läbi jää abistanud juba 99 korda.

Veeteede Ameti mitmeotstarbeline laev EVA-316 on Pärnu lahel jääd murdnud tänaseks 27 päeva. Pärnu sadamasse suunduvaid ja sealt väljuvaid laevu on teenindatud 99 korda. Laeva diislikütust on kulunud jäämurde algusest alates 143 tuhat liitrit. Laevade ooteaeg jäämurdeteenuse saamisel ei ole ületanud ühte tundi.

Jääpiir Pärnu sadama muulidest edela suunas on ca 13 meremiili. Mere poolt sadama muulide suunas on 5 miili ulatuses jää tugevalt rüsistunud ja ükski laev ilma jäämurdja abita seda ala ei läbi. Rüsijääst edasi kuni Pärnu sadama muulideni on kinnisjää paksusega 10-15 cm ja seal hoiab ka osaliselt jäämurdja poolt sisse sõidetud kanalit.

Soome lahel on olukord muutusteta, st Eesti merealal jääd ei ole ja jäämurdja Tarmo on jäämurdetööde ootel Tallinnas, Hundipea sadamas. Samamoodi on Paljassaare sadamas valmisolekus ka jäämurdja Botnica.

EVA-316 asukohta saab reaalajas jälgida rakendusest Marinetraffic.