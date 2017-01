Pärnu linnavalitsus nõuab ülejäänud omavalitsustelt, et nad maksaksid lisaraha laste eest, kes maalt linnas koolis käivad. Detsembri alguses saatis Pärnu linn kõikidele omavalitsustele ka sellekohase kirja, millele vastamise tähtaeg on täna.

Pärnu abilinnapea Jane Mets on öelnud, et kui kirjad jäävad vastuseta, lükkab linnavalitsus märtsis tagasi kõik esimesse klassi astumise avaldused, mille on esitanud lapsevanemad väljastpoolt Pärnut, kirjutab ERR Uudised.

Praegu õpib Pärnu koolides 1001 last, kes on mujale sisse kirjutatud. Juba praegu maksavad vallad iga sellise lapse pealt linnale tegevuskulu.

Jane Metsa sõnul jääb linnavalitsusel aga igal aastal saamata üle 200 000 euro.