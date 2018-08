Pärnu politseijuht: külateedel liiguvad tihti ohtlikud roolijoodikud, kes ei saa arugi, et midagi valesti teevad

LÜHIINTERVJUU

Palun, siin need on:



„Mina olen kõige kainem! Teised on sellises joobes, et ei tohi kindlasti juhtida."

Kuidas inimeste suhtumine lühikeste vahemaade purjuspäi läbimisele on aastakümnetega muutunud?

Suhtumine on aastakümnetega väga palju paremuse poole muutunud. Alkoholi tarvitanuna rooli istumine on ühiskonnas reeglina taunitud ja sellest oleme ühiskonnana kindlasti palju võitnud.



Paraku jääb meie hulka tõenäoliselt ka tulevikus selliseid, kellele ühiselu reeglid korda ei lähe või kelleni enamuse kokkulepped ei jõua. Seega on vaja kogu ühiskonna - riigi, kohaliku omavalitsuse, vabakonna, haridusasutuste, meditsiini ja teiste partnerite pidevat tegevust sellel suunal.





Kui see on perekonnas ja suhtlusringkonnas aktsepteeritud käitumine, siis loomulikult levib see ka järgmisele põlvkonnale.

Kas on midagi, mis tõepoolest aitaks korduvate purjuspäi autojuhtijate suhtumist muuta?



Kas purjus jalgrattasõidud väiksemates asulates on samuti probleem, millega politsei tegeleb?

Kas naabrivalve korras teavitatakse ka purjus juhtidest või kehtib see pigem kahtlaste autode kohta?

Hea meel on tegelikult selle pärast, et selliseid teateid tuleb iga päev. Inimesed on järjest aktiivsemad ja panustavad üha rohkem kogukonna turvalisusse. Aga meie hinnangul võiks selliseid sekkumisi ja teatamisi olla veel rohkem.



Politsei on selliste teadete põhjal saanud kätte nii mõnegi joobes rooli istunu. Tuttavate kohta reeglina veel ei teatata ja ka siin võiks sekkumist olla veelgi rohkem.

„Püüdke päris pätte! Miks te korralikke inimesi tülitate?“„Jõin eile õhtul saunas ainult kaks õlut.“„Ega mina sõida, auto sõidab!“„Ega ma käe otsas õlut hakka tassima!“. Selline oli ühe autojuhi vastus kohtuniku küsimusele, miks ta tahab juhtimisõiguse säilitamist ainult poes käimiseks.Lihtsaid lahendusi siin ei ole. Efektiivseimad meetmed on tavaliselt tõenduspõhised sotsiaalprogrammid, kuhu inimesi suunatakse ja mis tegelevad sõltuvuse kui suhtumisega. Teine, mis mõjub, on kogukonna suhtumine. Kui selline käitumine ei ole tolereeritud ja inimene saab ka selle kohta tagasiside, on see üsna mõjus. Paraku ei mõju need meetmed kõigile ja seega peab viimase võimalusena jääma ka karistamine ja isegi vangistus.Jah, see on kahtlemata probleem ja mitte ainult väikestes asulates. Politsei ei jäta neid juhtumeid tähelepanuta. Rikkumisena ei ole see võrreldes mootorsõiduki juhtimisega alkoholi tarvitanuna nii raske, kuna kiirused ja massid on väiksemad, kuid märkama ja tegelema selliste tegudega kahtlemata peab.