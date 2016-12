Pärnu linn tegi veebruaris ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks kolmeteistkümnele omavalitsusele, ühineda õnnestub Audru ja Paikuse vallaga ning sellest tekib 51 000 elanikuga omavalitsus.

Ühinemisest jäid kõrvale need, kus läbirääkimised juba käisid ehk Vändrad ja Tootsi, samuti Koonga ja Varbla, kus peeti läbirääkimisi Läänemaaa valdade Hanila ja Lihulaga, vahendab ERR uudised.

Ühel või teisel põhjusel ei võetud Pärnu ettepanekut kas vastu või siis katkestati juba alanud läbirääkimised. Lõplik seis on see, et ühinevad Pärnu, Paikuse ja Audru vald.

Audru, Paikuse ja Pärnu kirjutavad ühinemislepingule alla 27. detsembril.