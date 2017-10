Pärnuga liitunud valdade huve hakkavad esindama endised vallavanemad

Ainus, kes 39-liikmelises volikogus Tõstamaa huve esindama hakkab, on Toomas Rõhu. Üheainsagi Tõstamaa kandidaadi volikokku saamine oli küsimuse all, seega ollakse tulemuse üle rõõmsad.

“Tõstamaa tahetakse teatavasti sundliita. On lubatud, et haldusreformiga muutub kõik paremaks, aga oleme selles kahelnud,” räägib 19 aastat vallavanema ametit pidanud Rõhu. “Loodame, et nii ka läheb, kuigi otsustusõigus läheb eemale.” Vald on linnaga praktiliselt juba liitunud, osaleti ju valimistel, aga riigikohtu otsust sundliitmise õiguspärasuse kohta veel oodatakse.

Praegu ei oska mees öelda, mida lähitulevik Tõstamaale toob, milliseks kujuneb tema uus töö, millal see algab või kellega koos ta tegutsema asub. Vallavanem soovib seista selle eest, et Tõstamaa oleks Pärnu koosseisus vähemalt osavald nagu ka Paikuse ja Audru, kes liitusid linnaga vabatahtlikult.

Audru vallast on uues volikogus neli meest, kes kõik kuuluvad IRLi. Rahvaarvgi on erinev — Audrus 5810 ja Tõstamaal 1310.

“Meie, nagu ka Paikuse eesmärk on kaitsta ühinemislepinguga paika pandut,” ütleb Audru vallavanem Siim Suursild. Valimistejärgsel päeval on tulevikust täpsemalt raske rääkida, kuna pole teada, kas valimistel hea tulemuse teinud IRL koalitsiooni saab.