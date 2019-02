Pärnumaal kihutas mees sõiduautos 202 km/h

Nädal tagasi pühapäeval, 27. jaanuaril kella 17.20 ajal pidasid politseinikud Tori vallas Nurme-Papsaare teel kinni sõiduauto Seat. Selle juht, 51-aastane mees sõitis kiirusega vähemalt 202 kilomeetrit tunnis.

Tollel teelõigul on lubatud sõidukiirus 90 km/h ehk auto kihutas mitte vähem kui 112 km/h üle lubatu.

Politseiameti pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul alustati autojuhi suhtes väärteomenetlust. “Seaduse järgi võib sellise rikkumise eest karistuseks määrata rahatrahvi kuni 300 trahviühikut, aresti või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmise kuni kahekümne nelja kuuni,” sõnas Gonjak.

Tori vallavanem Lauri Luur ütles Maalehele, et kõnealune maanteelõik on hiljuti renoveeritud, sile ja korras tee ning selle Tori valla poolne ots on üks pikk, umbes kolm kilomeetrit pikk sirge. Sõiduolud kõiguvad seal sõltuvalt ilmast tugevalt – ühel päeval võib olla kiilasjää, teisel aga ideaalsed olud.

“Kohaliku liiklejana olen tähele pannud, et teinekord öösiti sealsamas mingeid kiirendusi on ka tehtud, kui asfaldil on selge kummimuster näha.”

Tavaliseks ei saa üle 200 km/h sõidukiirust Toris kuidagi pidada, nentis Luur.

Riigi ilmateenistuse andmeil oli 27. jaanuaril kella 17 ajal Pärnumaal pilves ilm, nähtavus 27 meetrit, õhutemperatuur -2,7 kraadi ja lund ei sadanud.