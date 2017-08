Parvlaev Tiiu jääb liinilt eemale kuni poolteist kuud

Rohuküla ja Heltermaa vahel reisijaid teenindanud parvlaev Tiiu on avarii tõttu liinilt eemal kuni poolteist kuud.

ASi Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et selle aja jooksul tehakse laevale dokis täielik ülevaatus, selgitatakse vigastused ja remonditakse, kirjutab Hiiu Leht.

Veel on otsustamata, kas laev dokitakse remondiks Tallinnas või tehakse seda Ventspilsis.

Viimast päeva ametis TS Laevad juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul vaatasid asjatundjad esmaspäeval vigastusest tehtud fotod üle. Padar ütles Hiiu Lehele, et laeva põhi on saanud muljuda, vett küll läbi ei tule, kuid ohutuse tagamiseks tuleb vigastuste suurus täpselt välja selgitada ja laev remontida. Padari sõnul viitavad kõik märgid sellele, et tegemist on ehitajapoolse tehnilise veaga, mille tõttu tekkis laevapõhja kokkupuude kivide või merepõhjaga.