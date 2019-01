Peagi võivad aiateibad paukuma hakata, ennustatakse kuni 24 miinuskraadi

Õhutemperatuur on öösel -15..-20, sisemaal langeb kohati -24°C-ni, meretuulega rannikul jääb üle -10°C, päeval -11..-16, meremõjuga rannikul kuni -5°C.

Kolmapäeval (23.01) laieneb üle Läänemere madalrõhulohk ja toob lund. Tuul on öösel võrdlemisi tugev ning puhub lõunast ja edelast, päeval pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öö hakul saartel kuni -5°C, mandril -10..-15, Ida-Eestis kuni -20°C, hommikuks tõuseb, päeval Lääne-Eestis 0..-2, ida pool -2..-7°C.

Neljapäeva (24.01) öösel madalrõhulohk eemaldub ja selle järel sajab veel hooti lund. Tuul pöördub põhjakaarde, on enamasti nõrk, põhjarannikul tuntavam. Päeval on tõusva õhurõhu foonil kohatisi lumehooge. Tuul pöördub itta ja kagusse ning on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on -2..-7, kohati võib -10°C ümbrusse langeda, ennelõunal oluliselt ei tõuse, pärastlõunal langeb.

Reedel (25.01.) jõuab Skandinaaviast Soome uus väike madalrõhkkond ja selle lõunaservas on meil kohatisi lumehooge. Lõunakaare tuul muutub tuntavamaks ning seda eelkõige Soome lahe ümbruses. Õhutemperatuur on öösel -6..-11, kohati võib -15°C-ni langeda, saarte rannikul on veidi pehmem, päeval -4..-9, vastu Läänemerd kuni -3°C.

Laupäeval (26.01) tungib Skandinaaviasse uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Öö on suurema sajuta, päeval jõuavad lumepilved peamiselt Eesti loode- ja põhjaossa. Lõuna- ja kagutuul paisub kõikjal tugevaks. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -4..-9, Kesk- ja Ida-Eestis -10..-15, päeval Lääne-Eestis -0..-5, Kesk- ja Ida-Eestis -6..-11°C.