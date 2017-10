Pealinna tuntud prokurör Rainer Amur alustas tööd Kuressaares

Sel nädalal alustas Lääne ringkonnaprokuratuuri Kuressaare kontoris tööd uus Saaremaa prokurör Rainer Amur.

“Esimese nädala sisse jääb mitmeid kohtumisi ja süsteemide töölerakendamisi,” rääkis värskelt ametisse asunud Rainer Amur ajalehele Saarte Hääl.

Ta lisas, et Saaremaale tulek käis kibekiirelt ning muutusi on lühikese perioodi kohta olnud palju.

Amur ütles, et Saaremaale asumine oli tema vabatahtlik otsus. “Ma ei pelga ega karda, et siin on kuidagi vähem ekstreemsed juhtumid, sest see annabki võimaluse rohkem inimestele ja nende murdele keskenduda,” rääkis ta.

2006. aastast prokuratuuris olnud Amur töötas Põhja-Tallinna piirkonna prokurörina, kus puutus kokku pea kõigi selles piirkonnas toime pandud kuriteoliikide menetlemisega.

Viimastel aastatel on ta spetsialiseerunud raskete liikluskuritegude menetlemisele.

“11 aasta jooksul olen kokku puutunud väga erinevate valdkondadega, seega on kogemustepagas piisavalt suur, et alustada kogukonnaprokuröri rollis Saaremaal,” sõnas Tartu ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud Amur.