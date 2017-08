Peapiiskop Urmas Viilma: Oudekki Loone kostitas meid kõiki Juuda suudlusega!

Peapiiskop Urmas leiab, et Oudekki Loone jättis Kreeka ministrile kirja saates mulje, et Eesti on natsiriik.

"Loone saadab Kreeka ministrile kirja, kus tänab ministrit ning lisaks kirjutab midagi täiesti arusaamatut selle kohta, et Eesti pole natsiriik ja Eestis on natsid vähemuses," kirjutab Viilma sotsiaalmeedia postituses.

"See on nagu üks vana anekdoot, kus kapten teeb laeva logiraamatusse sissekande: "Pootsman on täna purjus". Sellele vastab pootsman omapoolse sissekandega: "Kapten on täna kaine", jättes mulje, et muudel päevadel on kapten purjus. Loone on see pootsman, kes Kreeka ministrile kirja saates jättis mulje, et kuna siin räägitakse kommunismi kuritegudest, siis ongi Eesti natsiriik," jätkab Viilma.

Ta küsib, mida peaks tähendama lause: "Kahjuks on katsed kaudselt õigustada natside režiimi ning natside ideoloogiat Eesti praeguses poliitilises elus tugevalt päevakorral.""

"Oma kirjas oleks ta võinud anda kena ülevaate ka selle kohta, et Eestis siiski on toime pandud ka kommunistide poolt inimsusevastaseid kuritegusid ning keegi ei unusta seda, mida nii natsid kui kommunistid eesti rahvaga tegid. Loone vaikib ajaloo maha, kiidab Kreeka kommunistidele takka ning õngitseb Eestit ja eestlasi natsidena maha müües endale valimisteks sovietiaega tagaigatsevate muulaste hääli. Mul on kahju peaminister Jüri Ratasest, kes peab selliseid hõbeseeklitega kaupleivaid Eesti rahva ja ajaloo suhtes reeturlikke Juudas Iskariote oma erakonnas sallima," leiab peapiiskop.