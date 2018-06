Peatselt Eestisse saabuv Hollandi kuningas peab visiidi üheks peateemaks põllumajandust

Visiit juuni keskel

Hollandi kuningas Willem-Alexander ja kuninganna Mȧxima külastavad Eestit riigivisiidiga 12.-13. juunil. Kuningapaari külaskäik algab Lätist, siis järgneb Eesti ja lõpuks Leedu.

Külaskäigu üks ajend on Balti riikide 100. iseseisvusaasta, kuid tähelepanu all on ka majandussidemed. Eestis on üks visiidi teemasid digitaalne innovatsioon põllumajanduses ning kuningas Willem-Alexanderit saatvas delegatsioonis on ka Hollandi põllumajandusminister Carola Schouten.

Teisipäeval, 12. juunil algab kuningapaari visiit Tallinnas Kadriorus tervitustseremooniaga. Pärast kohtumist president Kersti Kaljulaidiga istutavad külalised parki tamme ja panevad pärja Vabadussõja võidusambale. Kuningas ja kuninganna kohtuvad Toompeal peaminister Jüri Ratase ja Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga. Keila-Joa lossis toimub külaliste auks bankett.

Huvitatud innovatsioonist

Kolmapäeval, 13. juunil külastab kuningapaar e-Eesti näitusesaali ja tutvub digitaalallkirja, digitaalse isikutuvastamise ja e-hääletusega. President Kaljulaid viib külalised jalutuskäigule Tallinna vanalinna. Seejärel toimub põllumajandusteemaline kohtumine, mis keskendub pikaajaliste partnersuhete loomisele digitaalses innovatsioonis ja loodusressursside jätkusuutlikule kasutusele põllumajanduses.

Külalised saavad osa ka Kumu kunstimuuseumi renessansiteemalisest näitusest.



Kohtumine töises lossis Balti meediakanalite esindajate ja Hollandi riigipea vestlus leidis aset Haagi Noordeinde palees, kus asuvad kuninga tööruumid.



Hollandi hästituntud liberaalne suhtumine jäi silma ka kuningalossi külastusel: vahetult hoone ees aias tegelesid täiesti tavalised inimesed Madalmaade varajase suveilma nautimisega. Kes kõndis jalgteel, kes päevitas või lihtsalt magas muru peal - kuningalossi vahid seda demokraatlikku idülli kuidagi ei seganud.



Eesti, Läti ja Leedu ajakirjanike kohtumine kuningaga toimus punastes toonides Putti saalis, mille kujundas Hollandit 19. sajandi teisel poolel valitsenud kuninganna Sophie. Praegu kasutavad kuningas Willem-Alexander ja kuninganna Máxima seda ruumi iganädalaste nõupidamiste jaoks, mis toimuvad koos Hollandi kuningapalee olulisemate ametimeestega. Lauale oli kohtumiseks asetatud hunnitu pojengidest ja roosidest lilleseade.



Kuningas tegi lühikese sissejuhatuse, milles meenutas oma 2002. aastal veel printsina toimunud külastust Balti riikidesse. Kuningas ootab huviga näha seda kõike, mis on 16 aasta jooksul muutunud.



Seejärel said kohalolnud ajakirjanikud igaüks esitada ühe küsimuse, mis olid kuningapaleele eelnevalt teada. Riigipea oli kohtumiseks ilmselgelt hästi valmistunud ning andis sisulisi ja üksikasjalikke vastuseid. Aega jäi veel paariks lisaküsimuseks, mille käigus näiteks sai teada, et kui Hollandi kuningas ei saa parajasti toetada koduriigi jalgpallimeeskonda – see ei mängi – siis niisugusel juhul on tema lemmikvutitiimiks Argentiina.

Maalehe ajakirjaniku sõidukulud Eestist Hollandisse kattis Hollandi valitsus.