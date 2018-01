Peen värk: külamees leidis kola seast tsaariaegse vahvlimasina

Ajaloolise köögitarviku avastas oma sepikoja kraami hulgast Viidu külas elav Ain Vammus. Et mehel endal polnud aimugi, millega tegemist, asuti asja uurima ning vapikotka märk raudadel ajas elevusse isegi ajaloolased.

“Alguses mõtlesime tõesti, et äkki on need mingid pitseritangid, aga selle mõtte nullis ära, et pitser löödi ikkagi ühele küljele ja teine külg oli tangidel tavaline,” sõnas Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi.

Nüüd võib täiesti kindlalt öelda, et tegu on ikkagi 19. sajandi ehk tsaariaja vahvliraudadega. “Olidki sellised vapikotkaga,” nentis ta.

Raudade läbimõõt on ligikaudu 10 sentimeetrit. Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl