Peeter Ernits: erandid ja äärmused kuulutatakse normiks ja kõik, kes sellega nõus pole, sunnitakse karistuse kartuses vaikima

„Kuigi ma jagan jätkuvalt paljusid Keskerakonna vaateid, on maailm viimaste aastatega oluliselt muutunud. Rahvusriigist ja traditsioonilistest väärtustest rääkimine tundub sageli lausa kohatu. Ma kuulen üha sagedamini, et kõik see on ajast ja arust ja et meie suur eesmärk on ühtne ja unifitseeritud Euroopa,” teatas Peeter Ernits.

„Ma ei ole sellega nõus. Me peame selja sirgu ajama. Meie loosung peaks olema „Eesti kõigepealt!“, samamoodi nagu president Donald Trumpil „Ameerika kõigepealt!“.

Ernits selgitas, et näeb, kuidas meile surutakse agressiivselt peale nn uusi väärtusi. Erandid ja äärmused kuulutakse normiks ja kõik need, kes sellega nõus ei ole, sunnitakse karistuse kartuses vaikima.

“Ma ei ole nõus ka sellega. Tänaseks olen jõudnud kindlale veendumusele, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond(EKRE) on ainus poliitiline jõud, mis seisab tõeliselt eestlaste ja Eesti riigi suveräänsuse eest,“ sõnas Ernits.