Piirissaar on üks omamoodi saar Peipsi järves. Suurust kõigest 7,5 km² ja sellestki lõviosa (90%) madalsoo. Selline märg soo, kus kasvab enamasti võsa. Inimestele elamiseks sobilikku maad on näpuotsaga, vaid 55 hektarit. Sellele peab siis mahtuma kolm küla – Piiri, Tooni ja Saare. Mahuvad ka. Seda enam, et saar jääb rahvast järjest tühjemaks.

Kui saja aasta eest elas Piirissaarel ligi 700 inimest, siis praegu kirjade järgi sada ja neistki aastaringselt vaid paar-kolmkümmend. Alanud aastast ei ole saar enam omaette vald, vaid tükike suurest Tartu vallast.

Kui kauaks jagub veel rahvast Piirissaarele? Vastust teab vaid tuul, mis on, nagu ikka saartel, valjem kui mandril. Aga öelda võiks seda ka Peipsi järv, kui ta vaid räägiks. Sest pole üldsegi võimatu, et just järv sunnib inimesi lahkuma.