Peipsi pealinnas pannakse eesti ja vene kool ühe mütsi alla

Kahe Mustvee kooli ühine avaaktus on esimene samm, et Mustvee eesti- ja venekeelne kool Peipsi pealinnas ühiseks pereks ja uueks kooliks saaksid. Eestlasi ja venelasi on asumis enam-vähem pooleks.

“Kui tahame, et Mustvees gümnaasiumiharidus püsiks, on koolide liitmine ainuvõimalik,” räägib innustunult Arne Piirimägi, kes on korraga mõlema kooli direktoriks.