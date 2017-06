Peipsi sibul jõuab täna Euroopasse

Rae vallas tegutsev rahvusvaheline logistikaettevõtte DPD tutvustab täna läbi ainulaadse nutimängu Rae valla heategevuslikku sibulaaktsiooni mitmetes Euroopa riikides ja kaheksas keeles.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et tema jaoks on sibulaaktsiooni jõudmine Euroopa tasandile suurepärane uudis. Võrklaev on proovinud juba isegi kätt DPD väljatöötatud ja 30. mail avalikustatud nutimängu sarjas ja tõdeb, et neljast episoodist koosnev mäng on silmaringi arendav. "Täna proovin neljandat episoodi, kus saab end proovile panna Peipsi sibulate noppimise kiiruses," kõneles Võrklaev, kes lisas, et mängu teeb tema jaoks eksootilisemaks kindlasti see, et seda saab mängida vaid täna, 2.juunil.

"Sibulamänguni jõudmiseks on vaja läbi teha eelnevalt kolm episoodi, mis võib aega võtta maksimum 20 minutit. Ajakulu sõltub sellest, kui tähelepanelikult mängu kaasa teha ja millised on mängija teadmised näiteks süsinikuneutraalsest transpordist ja linnalogistikast," jagas Võrklaev omi kogemusi.

DPD Eesti AS-i tegevjuht Rainer Rohtla usub, et Peipsi sibulamäng jõuab täna, 2. juunil miljonite nutiseadmete omanikeni, kes saavad nutimängu kaudu kätt proovida sibulate noppimises. "Oleme Rae vallaga koos Peipsi sibulakasvatajatel aidanud viimasel viiel aastal nii sibulate tellimuste kogumisel kui ka laialikandmisel," lausus Rohtla.

Rae valla sibulaaktsioon, mille eesmärk oli toetada Peipsiäärseid sibulakasvatajaid, sai alguse 2012. aastal. Aktsiooni mõte sai alguse Maalehe ajakirjaniku Rein Siku külaskäigust vallavanem Mart Võrklaeva juurde. Rein Sikk kõneles toona hukkumise ohus olevast suurest sibulakogusest, sest Peipsi sibula vastu oli huvi väike. Vallavanem Mart Võrklaev otsustas Peipsiääre rahvast aidata ja kiiresti organiseeriti koostöös DPD –ga reis Peipsiääre valda.

Rahvusvahelise mängu platvorm avati 30. mail ja igal järgneval kuupäeval lisandus platvormile uus episood. Viimane episood, milleks on sibula noppimise mäng, sai avalikuks 2. juunil ja mängida saab seda koos eelnevate episoodide läbitegemisega ainult tänase päeva sees.

Esimeses episoodis tuleb mängijal hakata kulleriks, kelle ülesandeks on kasutada pakkide kätte toimetamiseks kõige keskkonnasäästlikumat varianti. Teises episoodis tuleb paki transportimisel leida kõige lühem marsruut ja võimalusel kasutada selleks ka alternatiivkütust või mõelda välja optimaalseim lahendus pakkide sorteerimiseks. Kolmandas episoodis tuleb hakkama saada klienditeenindusega ja neljandas episoodis peab etteantud aja jooksul võimalikult palju sibulaid Peipsi kokku korjama. Mängu aadress on https://brucereducegame.dpdgroup.com/ ja mäng on avatud kella 11.00-st kui 01.00-ni (3.06).

Osalejatele lubatakse võita erinevaid auhindu alates elektrijalgrattast kuni tasakaaluliikurini. Mängu võitjad selguvad 16. juunil. Mänguseeriaga soovitakse tutvustada DPD Grupi tegevust ja panust vastutustundliku ettevõtluse projektidesse.