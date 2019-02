Peipsi talikalastajate kõrghooaeg saabub lähinädalatel

“Nüüd alles algab õige jääpüügi ilm – kui päike välja tuleb ja väga tuuline pole,” kirjeldab Peipsi põhjapoolsemaid olusid Urmas Pirk. Ka Mehikoorma kalur Margus Narusing ütleb, et õige kalastajate tung järvele algab paari nädala pärast, mil särg võtma hakkab.

Kui nädala sees on politsei hinnangul Peipsi järvistul korraga peal ligikaudu pooltuhat inimest, siis nädalavahetuseti võib see number küündida 3000ni.

“Kuivõrd jääolud on järvistul olnud valdavalt head, siis on siin olnud üksjagu tihe ka liikumine,” ütleb Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits. “Pea igal nädalal tuleb ette olukordi, kus mõni kalastaja ekslikult piirirežiimi alasse satub, üle ajutise kontrolljoone astub või jääl suunataju kaotab ning ohtu satub.”

Ühtviisi ohtu ning vähesest tähelepanust üle ajutise kontrolljoone on tänavusel hooajal sattunud nii eestlased kui ka teised jääle saabunud kalamehed.

Detsembrikuust alates on piirivalvurid Peipsil otsingu- ja päästesündmustele reageerinud 10 korral – valdav enamus nendest sündmustest on olnud seotud jääl ilmastiku või mõne muu teguri tagajärjel orientiiri kaotanud kaluritega. Järvistul on sest ajast abi vajanud ühtekokku 13 inimest, kellest üheksa aitasid tagasi kaldasse piirivalvurid ning neli kalurit jõudsid kaldale omal jõul.

Lõuna prefektuuri vastutusalas abi vajanud kaheksast inimesest pooled jõudsid ohutusse paika piirivalvurite toel ning pooled leidsid jõu ja tarviliku tarkuse ise tagasi jõudmiseks.