Erkkollastes värvides Simple Expressi busse alates 1. detsembrist enam Tallinnast Alatskivile sõitmas ei näe, sest Eesti Buss OÜ sulgeb liini.

Kolm päeva tagasi, esmaspäeval, ei astunud kaugbussiliini 592 Tallinn–Rakvere–Roela–Avinurme–Mustvee–Kallaste–Alatskivi lõpp-peatuses Alatskivil maha ühtegi reisijat.

„Mustveest saati sõitsin siia jumala üksi, Mustvees läks neli inimest maha ja buss jäi tühjaks,“ räägib Simple Expressi kirjades bussi juhtiv Aare Järvik.

Viis kuud bussijuhina töötav Järvik on selle aja sees nii 15 korda seda liini sõitnud ja ütleb, et väga harva on keegi Alatskivile tahtnud või sealt peale tulnud.

Mustvee kandi ja Virumaa rahvale on kõnealune bussiliin aga elutähtis.