Praegu on tegemisel Rail Balticu eeluuring, millest selgub, mitu hoonet jääb raudteele ette. Raplamaa Mälivere küla viimane talu võtab juba praegu paratamatusena, et ees seisab kolimine, sest raudtee hakkab üle nende majade jooksma.

Kõne all on ühekorruseline abihoone ja kahekorruseline elumaja, mis sai ehitatud 1990ndatel. "Maha need lähevad. Trass tuleb väänleva Keila jõe pealt diagonaalis läbi kahe maja. Trassiga on juba neli aastat tegeldud, valik tehti ära ning see on internetis näha," räägib 2007. aastal perele maja ostnud Toivo.

