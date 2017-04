Peterburi metroorongis plahvatas lõhkeseadeldis

Inimohvritega rünnak toimus päeval, mil linnas viibis ka Vene president Vladimir Putin.

Esialgsetel andmetel plahvatas täna umbes kell 14.40 Peterburi metroos, jaamade Tehnologitšeski Institut ja Sennaja Ploštšad vahelisel lõigul metroorongi vagunis tundmatu lõhkeseadeldis, teatas Venemaa uurimiskomitee. “On hukkunuid ja haavatuid”.

Venemaa meediakanalite teadetel on metrooplahvatuses hukkunuid kümmekond. Selliste sündmuste kajastamise puhul on aga tüüpiline, et täpsemate andmete laekudes võib hukkunute arv veel tõusta.

Mis täpsemalt juhtus, pole esialgu teada, kuid meedia andmetel kahtlustavad julgeolekuasutused terrorirünnakut.

Peterburi metrooliiklus on peatatud, kuid Pulkovo rahvusvaheline lennujaam jätkab tööd tugevdatud turvameetmetega, teatas Vene meedia.

Viimastel aastatel on Venemaal terrorirünnakuid toimunud enamasti Põhja-Kaukaasia piirkonnas. 2010. aasta märtsis kärgatasid aga plahvatused Moskva Lubjanka ja Park Kulturõ metroojaamades. Hukkus 41 inimest. Jaanuaris 2011 tappis suitsiiditerrorist Moskvas Domodedovo lennujaamas 37 inimest.