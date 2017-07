Pettumus: muidugi tahaks lapsed tantsida, keeruline on aeg kahe kontserdi vahel

Staažikas tantsuõpetaja Linda Pihu, kes on tantsupeol Jüri gümnaasiumi õpilastega, ütles, et lapsed on indu täis ja valmis tantsima, kuid samas pole ka üleliia kurvad võimaluse üle õhtuks jõudu koguda.

Linda Pihu ütles, et kurb on see, et paljud vanemad ostsid pileti just sellele etendusele ning mõnedel on seetõttu väga raske leppida, et oodatud kontsert nüüd üldse ära jääb.

„Lastel oli reedene päev päris raske, kuid keegi ei kurtnud. Alles õhtul tulid väsimusest mõnel pisarad silma,“ sõnas ta. Jüri gümnaasiumi lastel on pisut lihtsam, sest nemad ööbivad kodus.

Pihu sõnul teeks tantsijad kontserdid kõigest hoolimata väga hästi ära, kuid ta mõistab ka korraldajate otsust anda osalejatele võimalus end õhtuks koguda.

Kriitiline on tema sõnul just see aeg, mis jääb kahe kontserdi vahele. Näiteks reedel viis üks õpetaja, kes üürib Tallinnas pisikest korterit oma rühma sinna sooja ning väikesesse ruumi mahutas end paarkümmend last. Joodi teed ja kuivatati sukki.

Kuigi tantsijatel oli võimalus olla ka söögitelgis, kus oli soe, siis kõik sinna ei mahtunud.

Laupäeva hommikuse pressikonverentsil ütles Aet Maatee, et küttega lisatelkide ülespanekuks ei oleks olnud Kalevi staadionil piisavalt ruumi ning seda olnuks keeruline korraldada.

Nii oli juba eile lihtsam neil tantsijatel, kelle majutuseks mõeldud koolimajad asusid lähemal ja nad said sinna sooja minna. Eriti külmetasid võimlejad oma nappides valgetes riietes. Nendele lastele mõeldes on Linda Pihu sõnul korraldajate otsus igati mõistetav.

Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ütles, et otsus sündis alles laupäeva varahommikul, kui selgus, et täpselt esimese kontserdi ajaks tõotab ilmaprognoos uut vihmahoogu. Samuti tõotas prognoos vaid 12 soojakraadi, mida on kerges riides laste jaoks selgelt vähe.

Toomla sõnul ei pruugi tuul olla aknast vaadates üldse nii tugev, kuid staadionil tekivad tuulekoridorid, mis madalat temperatuuri veelgi võimendavad ning laste tervisele mõeldes ei ole õige neid sellissesse olukorda panna.

Sotsiaalmeedias on juba pragatud, et ilmaprognoos ei oleks tohtinud ju ootamatuna tulla, kuid Toomla sõnul see praegu siiski nii on. “Eesti ilm on heitlik,” sõnas ta. “Prognoosid on pidevalt muutunud isegi jooksval nädalal ja praegust olukorda ei saanud ette näha.”

Varasemalt on vihma tõttu jäänud ära 2004. aastal samuti üks tantsupeo kontsert ning samal ajal jäi ära ka ametlik rongkäik.