Pettunud filipiinlasest lüpsja: tööle kutsudes lubati lennukipiletid hüvitada, tegelikkus oli teine

Lugu hakkas hargnema mullu suvel, mil Raplamaal tegutsev kohalike töötajate puuduses piimafarm uuris, kas nende filipiinlannast lüpsja leiaks veel mõne tuttava kaasmaalase neile tööle. Peagi oli uus töötaja, tema vend, Eesti poole teel, kuid üheksakuulise tööloa lõppedes selgus, et tööandjaga algselt sõlmitud suulisest kokkuleppest lennupiletid hüvitada, said pooled erinevalt aru. Üks ütleb, et piletid lubati hüvitada hea töö korral, teine, et hea töö korral võib-olla.