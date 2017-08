Piimalehma suvetuur jätkub Põlvas

Toiduliidu piimakampaania maskotina mööda Eestimaad rändav värvikirev piimalehm, kelle peamine ülesanne on tuletada inimestele meelde piima väärtuslikkust, rõõmustab sel nädalal inimesi Põlva linna keskpargis.

Et anda Tartu Kunstikooli skulptori Lauri Tamme ja kunstniku Ülle Ottokari 2016. aastal loodud piimalehmale värske ilme, kuulutas Toiduliit tänavu välja ka kujunduskonkursi. Žürii lemmikuks osutus 8-aastase Renata Kallasmaa kavand, mille saatis konkursile Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2. b klassi õpetaja Marika Viks.

Võidutöö autor on tema ema sõnul ka ise suur kodumaiste piimatoodete austaja. Eriti maitsevad Renatale kohukesed, kohupiim ja kodujuust aga ka piim, millest emaga koos valmistatakse nii maitsvad piimakokteile kui kakaod. Kunstnik Ülle Ottokari poolt lehmale kantud kujundust lubas Renata kindlasti suve jooksul vanematega koos vaatama minna.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul ongi piimalehmaga tutvust tegema oodatud eriti just lapsed, kellel on lubatud vanemate järelevalve all skulptuurile ka lausa selga ronida.

„Pole saladus, et piim ja piimatooted on kasvava lapse organismile äärmiselt vajalikud ja kasulikud. Seda, et piim on ka laste seas kõrgelt hinnatud, näitas muuhulgas ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja TNS Emorilt tellitud uuring, mille kohaselt joob 90% lastest regulaarselt piima,“ lisas Potisepp.

Kõik Põlva elanikud ja külalised on oodatud linna keskparki lehma uudistama ja lehmaga koos pilti tegema. Samuti läheb kõikide vahel, kes teevad lehmaga pilti ja laevad selle sotsiaalmeediasse kasutades teemaviidet #piimonsuperhea, loosi ka rikkalik kinkekott erinevate piimatoodetega. Pärast Põlva külastamist võtab lehm ette teekonna tagasi pealinna ja asub linlasi tervitama Balti jaama turul.