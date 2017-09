Piimatööstuse juht: võipaanika taandub, hind ei lange

Vähe sellest, et või hind on viimase 1,5 aastaga tõusnud ligi kolm korda, on selle valik poeriiulitel ahtaks jäänud. Piimatööstuse juht soovitab aga “võipaanikast” üle olla.

Saaremaa Piimatööstuse juht Ülo Kivine tõdes, et neil on või tootmiskogused praegu kui mitte samad, siis isegi pisut suuremad kui eelmisel aastal. “Kuhu või kaob? Ma rahustaks kõiki, kindlasti ei saa öelda, et on võikriis, pigem on tegemist mitmete asjaolude kokkulangemisega,” nentis ta Saaret Häälele.

See on Kivise sõnul tõsi, et maailmas on või tarbimine kasvanud. Seda eelkõige tervislikkusele rõhudes ja ka seetõttu, et paljud toidutööstused on hakanud taimse rasva asemel kasutama loomset rasva. “See on võihinnad kohutavalt äkki üles löönud, see on küll tõsi,” tunnistas ta.

Kivise sõnul oli kriis kahel viimasel aastal põllumajanduses. “Praegu on aga kriis lõppenud ja piima hind tõusnud. Ühes sellega tuleb arvestada, et tõusevad ka piimatoodete hinnad,” selgitas ta. “Või on saanud võib-olla lihtsalt natuke rohkem võimendust.” Kivine usub oma sõnul, et paanika läheb üle ja olukord stabiliseerub usutavasti lähikuudel.