Piimatöötlejate 10 olulist võitu eelmisel aastal

Eesti piimasektori mullustest saavutustest saab pika nimekirja, selgub maaeluministeeriumis koostatud Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta ülevaatest.

1. AS E-Piim Tootmine saavutas pikaajalise kokkuleppe esimese Eesti piimatootjana Jaapani koostööpartneriga, kellele eksporditakse Gouda juustu.

2. Jäätisepulbri tootja Revala OÜ sõlmis rahvusvahelisi koostöökokkuleppeid ekspordiks Araabia Ühendemiraatides, Saudi Araabias, Bahreinis, Iraagis, Nigeerias, Marokos, Lõuna-Koreas, Bangladeshis ja mujal.

3. TÜ EPIKO koostöös 75 piimafarmeri ja Farmi Piimatööstusega tõid märtsis turule Ausa Piima, mille iga müüdud liitri pealt maksti farmeritele täiendavalt kümme senti raske turuolukorra leevenduseks. Eelneval aastal korraldasid Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Rimi kampaania, kus iga ostetud piimapaki pealt annetati 2 senti piimatootjatele.

4. Aprillis toimunud Eesti toiduainetööstuse aastakonverentsil kuulutati välja Eesti Parim Toiduaine 2016 konkursi võidutoode, milleks valiti AS Balbiino sorbett Mango Smuutike. Hõbemärgi pälvisid: Eesti Parim Magustoit – Mango smuutike (AS Balbiino) ning Eesti Parimaks Piimatooteks valiti – Farmi Hapendatud täispiim (Farmi Piimatööstus AS) ja Valio Atleet Cheddar (Valio Eesti AS). Pronksmärgiga pärjati Parim Toode Lääne-Eesti väikeettevõttelt – Panna Cotta mustasõstramoosiga (Vigala Piimatööstus OÜ). Eriauhinna kategoorias tunnustati: Kaupmeeste Lemmik – Salme Jumps koore-jogurtijäätis virsiku, aprikoosi ja vaarikaga (AS Balbiino); Eesti Tippjuhtide Lemmik – Mango smuutike (AS Balbiino) ja Rahva Lemmik – Vana-Tallinn kohvi-koorejäätis likööriga tumedas Belgia šokolaadis (AS Balbiino).

5. Euroopa trend, et tarbijad tahavad järjest rohkem väikeste talumeiereide juustusid, on jõudnud Eestisse. Talumeiereide Liidu juustumeistrite valik on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, kokku on liikmetel valikus ligi 100 erinevat toodet. Andre Juustufarm OÜ toodang tunnistati Hispaanias San Sebastiánis toimunud rahvusvahelisel konkursil „World Cheese Awards 2016" kolme hõbemärgi vääriliseks. Kokku osales võistlusel ligi 3000 juustu. Aprillis tunnistati Brüsselis Andre Juustufarmi toodang Superior Taste Awards konkursil kolme kuldtähe vääriliseks.

6. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 2016. aastal avaldatud uuringus “Piimatoodete tarbimissagedus ja hoiakud piimatoodete tarbimise suhtes“ hindasid 12% Eesti tarbijatest, et laktoosivabad piimatooted on neile olulised, kellest omakorda natuke üle poole kinnitasid, et laktoos on neile vastunäidustatud. Uuringu kohaselt ei tarbi üldse piima 13% eestimaalastest, kellest omakorda veerand kinnitas, et piimast loobumise põhjuseks on piimatalumatus või allergia. 47% eestimaalastest eelistab kõrgema rasvasisaldusega tooteid ja 25% tarbijatest madalama rasvasisaldusega tooteid. Rasvasisaldusele ei pööra tähelepanu 27% piimatoodete tarbijatest. Põllumajandus-Kaubanduskoda viib ellu kolme aasta pikkust piimatoodete tarbimist edendavat programmi „Piim – päeva pärl!“, mis lõppeb 2017. aastaga.

7. Valio Eesti AS käivitas suhkru vähendamise programmi, mille eesmärk on vähendada sammhaaval jogurtite, kohupiimade ja keefiride tootegruppides lisatud suhkrute hulka. Vähendamise tulemusena on aastaks 2020 nimetatud tooterühmades lisatud suhkru kogus tänasest kuni 30% väiksem. Valio Eesti AS kasvatas oluliselt eksporti Lätti, Leetu ja Kreekasse. Samuti kasvasid Belgia, Malta ja Poola (Premium kategooria juustud) tähtsus.

8. Paljud piimakäitlejad on tegelenud edukalt tootearendusega. Populaarsust on kogunud jogurtijoogid ja -smuutid, proteiiniga kohupiimakreemid, juustukuubikud, spetsiaalsed riivjuustud, dipikastmed, laktoosivabad tooted ja D-vitamiini jätkuv lisamine. Kreeka jogurti turg tegi möödunud hooajal suure hüppe ja kasvas Eestis koguni 140%, mis näitab, et maailmas juhtpositsiooni omav piimatoode kinnitab jõuliselt kanda ka eestimaalaste toidulaual. Saaremaa Piimatööstuse AS, -ühistu ja mahepiimatootjate koostöös valmis lisandväärtusega uus nišitoode – Saaremaa ökojuust. Farmi Piimatööstus AS edukaima uudistootena tuli välja FARMI ehe maapiim (naturaalne ja vähetöödeldud täispiim, mille rasvasisaldus jääb vahemikku 3,8-4,2%), see pandi ka esimese pakendina 2-liitrisesse perepakki. Samuti hakkas Farmi Piimatööstus AS esimesena tootma hapendatud Skandinaavia päritolu piimatoodet skyr’i. Valio Eesti AS tuli turule uue kategooriana Alma jogurtismuutidega, spordientusiastidele suunatud proteiinikohupiimakreemide sarjaga Valio PROfeel, Alma kreeka jogurtitega ning Valio Alma kaubamärgi all DIP! seeriaga, kuhu kuuluvad kohupiimakreemi baasil valmistatud kolm dipikastet. Pajumäe mahetalu hakkas valmistama Indias populaarset ghee’d ehk teise nimedega selitatud võid ja võiõli.

9. Eesti ja Hiina allkirjastasid mais mitmeaastaste läbirääkimiste tulemusena toiduohutuse protokolli Eesti piimatoodete lubamiseks Hiina turule, mis on aluseks konkreetsete ekspordist huvitatud ettevõtete registreerimiseks Hiina sertifitseerimisasutuses.

10. Eesti ja Vietnami ametkondade koostööd süvendati kahe riigi ministeeriumite vahel sõlmitud koostöökokkuleppega. Kaheaastase töö tulemusena loodi novembris Eesti piimapulbri tootjatele võimalus hakata vastava sertifikaadi olemasolul oma toodangut Vietnami eksportima.