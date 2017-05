Piinlik olukord Võrus: linnaelanikud tõrjuvad psüühikahäirega inimesi

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus plaanib ehitada Võru keskusesse ligi miljon maksva ja vähemalt 40 inimest mahutava erihooldekeskuse. Linn tegeleb täna maa-ala detailplaneeringu sihtotstarbe muutmisega, kohalikud on aga asunud hoone vastu protestima.

„Olukord on väga piinlik,” ütles MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse juhataja Kaja Solom Võrumaa Teatajale. „Lootsime küll, et vähemalt Võru linnas on sallivust juba veidi rohkem, aga tundub, et seda ei teki veel niipea – teistsuguseid inimesi oma naabrusesse täna ei taheta, neid kardetakse.”

EHTK sai üleeuroopalisest erihoolekandeteenuste reorganiseerimise projektist „jah”-sõna toetuse saamiseks, et rajada Võru linna uus keskus psüühikahäiretega inimestele.