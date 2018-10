Piirilinna mure: kahe riigi noored teevad vandaalitsedes koostööd

Marek Käis, Valga piirkonnapolitseinikOlen politseiniku ja kohaliku elanikuna näinud paljutki, aga viimasel kuul aset leidnud vandaalitsemistega seoses näis, et uue keskväljaku kõrval avati Valgas vist ka loomaaed. Kuis muidu seletada seda, miks linnasüdamesse rajatut järjepidevalt hävitatakse.Kui emotsioonid aga kõrvale heita ning vaadata sügavamalt, miks selline probleem tekkis, peavad appi tulema kodused, kohalik omavalitsus, lastekaitsjad, sotsiaaltöötajad, kohalikud elanikud ja teisedki. Peame keskväljakult nägema kaugemale - minema nende vandaalitsenud laste kodudesse ning sealt edasi koos juurdlema, kuidas need loomalikult käitunud noored tagasi õigele teele aidata.Probleemsed noored räägivad ka ise, et agressiivse käitumise tagamaad peituvad kaasamatuses, tunnustusvajaduses, igavuses või tekivad näiteks ka grupikaaslaste surve tõttu. Selles ei ole õigupoolest midagi uut, sest väikese Valga kõrval on sama probleemi kogenud ja tunnistanud kogu ülejäänud Euroopa. Lahendused tekkisid samm-sammult alles siis, kui kogukond tervikuna nende lahendamisse oma panuse andis.Täna seisame silmitsi keskväljakul vandaalitsenud poistega, kelle vanus jääb vaid 10-15 aasta vahele. See on vanus, kus laps on õigupoolest kõige mõjutatavam. Võimalust neid lapsi õigele teele aidata ei tohi seega kuidagi alahinnata. Sestap panime 5. oktoobril omavalitsuse, sotsiaaltöötajate, lastekaitsjate, lapsevanemate ja teistega lahenduste leidmiseks pead kokku ning sõlmisime kirjalikud lepped, mida igaüks nende laste aitamiseks ära teeb.Tahan uskuda, et politsei sekkumise kõrval näeb iga mainitud osapool ja teisedki võimalusi, mida just nemad Valga noorte elu edendamiseks ära teha saavad. Olgu selleks siis kodu, kool, kohalik omavalitsus, noortekeskused või teised. Rõhutan veelkord, et trahv või vangikong ei ole lahendus. Politsei sekkumine on õigupoolest kõigi võimaluste nimistus see viimane, mis üldse ühe lapse käitumise mõjutamisel päevakorda peaks tekkima.Alles hiljuti puutusin kokku noortega, kes soovisid Valga linnaruumi saada mõnd lõua tõmbamise kangi või mistahes sarnast treeningvahendit, et sportida ja seeläbi oma vaba aega sisustada. Mõistan, et raha selleks ei kasva puu otsas, et kõiki soove jalamaid täita, aga neid noori tuleb kuulata.Pean uhkusega tunnistama, et täna on Valgas tehtud samme, et linnakeskkonda atraktiivsemaks muuta. Kindlasti on aga iga sellist väiksemat või suuremat projekti planeerides paslik mõelda, kes on kriitilisemad sihtrühmad. Kes kõige enam linnaruumis endale erinevaid aja veetmise võimalusi vajavad? Arvamusi on erinevaid: mõni soovib mugavat pargipinki, teine tervet mänguväljakut, kolmas kaalub aga turistidele tõmbekeskuse loomist. Noorte vajadusi ei tohiks kunagi pidada teisejärguliseks. Nagu öeldakse, nemad ongi meie tulevik. Kui noorte huvitegevusi linnaruumi arendustegevustes mitte arvestada, saavadki trendiks nurgatagustes suitsetavad, räuskavad ja vandaalitsevad noorsandid.Loe siit ka täispikka arvamusartiklit „Laste probleeme ei ravi trahviga“