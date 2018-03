Piirissaare elanik saart nädalavahetusel jäätee tõttu tabanud masskülastusest: sõidavad mööda saart, vaatavad, et lollid elavad siin…

Praam sõitis Piirissaarele viimati detsembri alguses. Suurem turistide voog lõppes juba enne seda, kuid parvlaeva sõitude katkemisega hääbus inimeste liikumine vahepeal päris pisikeseks. Jäätee avamisega läks turism jälle käima — sel nädalavahetusel sõitis saarele üle 400 auto.

Piirissaare ja mandri vaheline jäätee avati juba ülemöödunud teisipäeval kuni poole tonnistele masinatele. Möödunud teisipäeval avati jäätee ka kuni kahetonnistele masinatele. Kohalikega turist talvisel ajal eriti kokku ei puutu — sõitvat teised niisama mööda saart ringi.

“Inimesed tulevad ja sõidavad mööda saart, vaatavad, et lollid elavad siin. Lollid jah, aga meile meeldib,” kommenteerib Piirissaare endine vallavanem Maria Korotkova, kes ütleb, et tuletõrje või kiirabi ei saa ikka üle jää tulla. “Meid, püsielanikke, see autode vool ei huvita. Mingit kasu pole.”

Jäätee avamisega hakkas saarel käima rohkem turiste, kuid kaugeltki mitte nii palju kui suviti, kui kohalikud neile ka öömaja pakuvad.

“Suvel veab praam rohkem võõraid, kes meie elu ei tunne,” sõnab Korotkova, kelle peamine soov on see, et kohalikel oleks võimalik saarel ära elada, kuigi Tartu vallaga ühinemine polevat seni midagi head kaasa toonud.

AS Eesti Teede poolt on jäätee juures igapäevaselt tööl kaks inimest, kes loendasid nii laupäeval kui ka pühapäeval üle 200 auto. Argipäevadel sõitvat autosid saare vahet kuni viiskümmend.

Kõik saarelkäijad registreerivad end ka politsei- ja piirivalveametis, kelle teatel käis kahe päevaga saarel ligikaudu tuhat inimest.