Piirissaarelt viiakse Saaremaale kaks tonni sibulaid

Saaremaa Kodukandi algatuse tulemusena vuras nädalavahetusel Piirissaarest Saaremaa poole autokäru täpselt 1,2 tonni sealsete sibulatega, millest osa kombekohaselt patsiks punutud.

“Tõime nii palju, kui kärul kandevõimet oli,” kinnitas Saaremaa Kodukandi juhatuse liige Reet Viira Saarte Häälele. See kogus ei rahulda siiski kõikide saarlastest sibulasõprade vajadusi ning seega võtab Viira kesknädalal taas pika sõidu ette ja toimetab kohale veel 700 kilo sibulaid.

“See on selline saarelt saarele projekt,” selgitas naine, viidates, et üks saar peab teist ikka aitama. Tema sõnul on sibul piirissaarlaste jaoks nende leib.