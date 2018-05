Pikk soojalaine tekkis soodsate asjaolude kokkulangemisel

"Väga sageli tõusevad maikuus temperatuurid kõrgele, aga enamasti püsib see lühiajaliselt, päev-kaks. Seekordne soojalaine paistab silma sellega, et see on suhteliselt pikaajaline," ütleb sünoptik. "Üldiselt oli selle soojalaine esimeste päevade tulek küllalt hästi ette prognoositud, aga siis küll mitte nii pikaajalisena."

Sünoptik Taimi Paljaku sõnul võib praegust sooja kutsuda isegi kuumalaineks, kuna temperatuurid on tõusunud üle 25 kraadi.

