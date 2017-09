PILTUUDIS: Kopli trammid pääsesid liinile

Eile õhtupoolikul tegi puhkpilliorkestrit ja esimesi trammilembeseid linlasi vedanud antiikne tramm renoveeritud Kopli suunalisel liinil esimese sõidu.

Tõsi, rööpad on maas ja trammid liiguvad, aga liini taristu kallal on veel palju teha. Ülekäigukohad on esialgu veel ajutised, peatuste sillutis vajab paigaldamist ja muru külvamist.

Loodetavsti saavad koos uue trammiteega uue katte ka seda ümbritsevad kergliiklusteed, näiteks Põhja-Puiestee kõrval.

Täna alustab tramm sõitmist ka lennujaama.