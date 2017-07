PILTUUDIS: Priit Toobal naudib Kihnus kaunist suveilma

Lugeja foto

On üldteada, et väikene Kihnu saar on suvel Eesti üks kõige populaarsemaid turismikohti. Seda eriti juulikuu teisel nädalavahetusel, kui toimub kuulus Kihnu merepidu. Teiste seas on suve ja merepidu kogema tulnud ka Priit Toobal, kes veetis küll suurema osa laupäeva õhtupoolikust Kurase keskuse õuel head jooki ja head seltskonda nautides.