“1918. aasta lõpus ilmusid avalikkuse ette tähed EV,” kirjutab oma mälestustes Saaremaa raamatupidaja Aleksander Velvelt. Varsti oli iga koolilapski tema sõnul teadnud, et need tähendavad Eesti Vabariiki.

Velveltil oli kanda oluline roll Eesti riigi alguse juures Saaremaal 1918. aasta lõpus, mil ta oli maavolikogu ja maakonnavalitsuse liige.

Saaremaa Muuseumis säilinud mälestused pani ta kirja alles 1966. aastal Jõhvis elades. Tema raamatupidajalikult korrektse käekirjaga täidetud kladest saab lugeda, kuidas Eesti riik Saaremaal jalad alla sai.

“Saksa okupatsiooni all ei teadnud me Saaremaal suure maa elust ja asjust midagi,” kirjutab Velvelt. Saaremaal oli teadmine, et sakslane valitseb kogu Eestimaad. Alles hiljem said saarlased Velvelti sõnul aimu, et välja oli kuulutatud Eesti Vabariik ja selle esimene periood kestis vaid üheainsa öö.