Muhu saarel juhtus ehmatav lugu, kui poegivat veist ründas kiskja, kelle hingele jäävad nii vasikas kui lehm.

Poegiva veise juurest karjamaalt loomaarstile vastu sõitnud omanik ei jõudnud seda hiljem ära kahetseda, sest tagasi pöördudes leidis ta eest jõhkralt rünnatud looma. Vasikas oli surnud ning maas lamavat lehma nii hullusti räsitud, et loom tuli hädatappa.

Sündmuspaigalt nähti põgenevat looma, kes arvati olevat šaakal. Samas on Muhus palju vaidlusi, kas šaakalid seal tõesti on — mõned väidavad, et neid on palju, teised ütlevad, et siis peaks olema lumel jälgi ning samuti peaks olema mõni kaamerasse jäänud.

Jahimeeste sõnul võisid poegivat lihaveist rünnata ka rebased, keda on nähtud sealkandis mitmekaupa liikumas ning kes võivad olla üsna agressiivsed. Näiteks lambatalle nopib rebane kartmatult ning võib seda teha otse poegimise pealt.

„Ka surnud lambal on rebased kohe jaol,“ ütles jahimees Ain Targem. „Kui näevad, et veis on pikali maas ja abitu, siis võivad nad rünnata küll.“

Eelmise nädala lõpus kadus Muhust üks senine pahandusejuurikas — kütiti isahunt, keda siiani polnud õnnestunud kätte saada ning kelle hingel arvatakse olevat sadakond lammast. Hunt oli avatumal maastikul ranna ääres, mis oli ajujahi edu võtmeks.

Muhu hunt oli rahvasuus saanud selleks ajaks juba hüüdnime Munt. Tabamisel ilmnes, et tema tervis polnud eriti hea, karv oli tokerdunud ja õhuke.

Kui selgub, et hundi asemele astub tõepoolest šaakal, lubas jahiselts nuhtluse tabamiseks hankida eriloa, sest luba šaakaleid küttida saab märtsiga läbi.