Pärast aastatepikkust tööd ning hoolimata protestidest ja regulatiivsetest piirangutest jõuavad USA-s peatselt müügile õunad, mis pärast lahtilõikamist õhu kätte jäetuna pruuniks ei lähe. Mitte kunagi.

Õunu hakataksegi müüma lahtilõigatult ning neid turustatakse Arctic Apple'i brändina. Poelettidele jõuavad ubinad piiratud testkoguses ilmselt 1. veebruaril.

Tegemist on vastuolulise tootega sest õuna pruunistumise vältimiseks on kasutatud geneetilist muundamist (GM).

Geneetilise muundamise pooldajate arvates võib see õun inimeste suhtumist GMO-sse, seal hulgas ka geneetiliselt muundatud toitu drastiliselt muuta. Seni on GM kasutatud peamiselt põlluviljadel, Arctic Apple'i näol on tegemist ühega esimestest otse tarbijatele müüdavatest viljadest.

Kui õun ostjate poolt hästi vastu võetakse, võib juhtuda, et uks avaneb ka roosadele ananassidele, antioksüdantidega rikastatud tomatitele ja teistele viljadele, mis praegu arendamisjärgus.

"Tegelikult pole asi mitte niivõrd GM toidus, vaid hoopis enam mugavuses," selgitas kõnealuseid õunu tootva firma juht Neal Carter. "MInu arvates on tarbijad selliste õunte jaoks, mis pruuniks ei lähe, vägagi valmis. Pruunistunud õun tundub paljudele ebameeldiv."

GMO kriitikud aga loodavad, et tarbijad on toote suhtes jätkuvalt skeptilised. Hoolimata sellest, et teadusringkondades jõutakse üha enam arvamusele, et GM toidu risk on väike, jätkavad keskkonnakaitsjad ja teatud tarbijagrupid GMO-de vastu võitlemist.

"Seda õunasorti on liiga vähe uuritud ning see pole üldse vajalik," sõnas Dana Perls mittetulundusühingust Friends of the Earth. "On ainult aja küsimus, millal tarbijad aru saavad, et neid on lollitatud."

Carteri firma Okanagan Specialty Fruits on aga miljoneid dollareid mängu pannud, et see nii ei läheks. Arctic Apple'i väljaarendamiseks on neil kulunud 20 aastat. Esimese mittepruunistuvaid õunu kandva õunapuu istutas bioinsener ja pikaajalise kogemusega õuna- ja kirsikasvataja Neal Carter koos oma naise Louisaga 2003. aastal.

Pärast üheksat aastat katsetamist tegid nad ametivõimudele avalduse, et soovivad õunu müüa ning 2015. aasta veeruaris saidki kinnituse, et kõnealune sort ei kujuta endast inimeste tervisele ega keskkonnale olulist riski.

Kuid olulisim test on veel ees: kas tarbijad võtavad Arctic Apple'i omaks või mitte.

Allikas: washingtonpost.com