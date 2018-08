PÕLEVKIVILINNA RAHVAS HÜÜAB APPI | Laske meil hingata!

„Olen Kohtla-Järve linna elanik. Kui mul hakkas haisust ühel päeval paha, tekkiski see initsiatiiv,” oli Olga Kurdovskaja lühike selgitus, miks ta petitsiooni koostas ja allkirju koguma hakkas. Tema sõnul tuleb kasutada iga võimalust probleemi lahendamiseks.

„Me kõik, tavalised Kohtla-Järve elanikud − endised, praegused ja võimalik, et ka tulevased −, peame näitama, et hoolime sellest, mis ümberringi toimub,” on ta varem öelnud intervjuus ajalehele Põhjarannik.

Lühem eluiga



Veel tsitaate avalikust pöördumisest: „Aastate vältel on Järve linnaosa inimesed pidanud taluma jubedat ja lämmatavat lehka. See ei ole saladus, et peamiseks haisu allikaks on kohalikud tööstusettevõtted. Kohtla-Järve elanikud, sealhulgas lapsed, on sunnitud sisse hingama solgihaisulist õhku. Õhus on kohutav lehk nii päeval kui ööselgi. Viimasel ajal on lisaks kõigele muule tunda ka gaasihaisu. Aknaid ei ole võimalik avada. Väljas pole võimalik sportida...”

Välja on toodud ka Ida-Virumaa inimeste terviseprobleemid, mis seonduvad väidetavasti õhu halva kvaliteediga: „Kui Eesti keskmine oodatav eluiga sünnihetkel oli 2011. aastal meestel 70,5 ja naistel 81,3 aastat, siis Ida-Virumaal oli meeste oodatav eluiga sünnihetkel lühem 3,7 aasta võrra ning naistel 2,2 aastat.”

Pöördumise täistekstiga saab tutvuda siin.

Kohtla-Järve haisuprobleemi põhjustajaks on läbi aastate peetud nii linna ümbritsevaid keematööstusettevõtteid kui viimasel ajal aina enam ka linna puhastusseadmeid, mille levitatavast aroomist loodetakse vabaneda alles aastal 2022.

Haisuprobleemi tõsisusest annab märku ka Keskkonnainspektsioonis registreeritud pöördumiste arv seoses Kohtla-Järvel levivate erinevate aroomidega. Praeguse seisuga on neid alates aasta algusest olnud 208, neist kogunisti 144 juunis ja 38 juulis.

Just Kohtla-Järvel leviv hais on sundinud keskkonnakaitsjaid defineerima nii haisu ehk siis lõhnahäiringu mõistet kui ka selle erinevaid komponente.

Hoolimata siltidest "Õnn" maja ees pole Kohtla-Järve linnavalitsusel õnnestunud haisuprobleemi lahendada Foto: Jevgeni Kapov