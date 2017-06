Põlissoomlaste partei läks lõhki

Rühm Soome parlamendisaadikuid lahkub Põlissoomlaste partei fraktsioonist ning moodustab oma fraktsiooni Uus Alternatiiv.

See tähendab, et aastaid Soome poliitika paremal serval ilma teinud erakond lõheneb radikaalide ja mõõdukama joone esindajate vahel.

Soome rahvusringhäälingu YLE teatel on uue rühmitusega on liitunud ka kõik praeguse valitsuse Põlissoomlaste ministrid. Võimalik, et praegune keskerakondlase Juha Sipilä valitsus ei astu tagasi, vaid jätkab tööd, toetudes Põlissoomlastest lahkunud rahvaesindajate häältele.

Konflikt Põlissoomlaste kahe tiiva vahel on küpsenud mõnda aega. Laupäeval ameti maha pannud senine välisminister Timo Soini on esindanud mõõdukamat suunda, kelle jaoks on oluline kunagise Soome Maaerakonna ja selle juhi Veikko Vennamo pärand, ning tema toetajate poliitiline põhisuund on n-ö lihtsa inimese asja ajamine. Uus esimees Jussi Halla-aho oma toetajatega rõhutab seevastu vastuolekut sisserändele ja skepsist Euroopa Liidu suhtes.