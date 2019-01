Politsei: Nurmiko aiandi süüdanud raketi laskja jäi tabamata

Oleme seisukohal, et signaalrakettide kasutamise regulatsioon vajab ülevaatamist. Saatsime täna ka pöördumise tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile. Palume sealsetel ekspertidel hinnata Eestis müüdavate signaalrakettide ohutust ja nende müügi lubamise vajalikkust. Mõistame, milleks on vajalikud punased signaalraketid, kuid meie hinnangul võib olla küsitav teist värvi signaalrakettide müümine olukorras, kus need võivad kujutada ohtu.

Allikas: Harju Elu