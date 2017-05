Politsei toob sel nädalal fookusesse merepääste

20. mail tähistatakse Euroopa merepäeva, millega juhitakse tähelepanu merede ja ookeanide olulisusele meie igapäevaelus.

Seoses sellega korraldab politsei- ja piirivalveamet SAR (ingl k Search and Rescue – otsingu- ja päästetööde) teemanädala, kus fookusesse tuuakse otsingu- ja päästetööd ning nende korraldamine.

Kordonites ja politseijaoskondades saab tutvuda veesõidukite, merepäästeüksuste töö ja päästevahenditega, Kuressaares avatakse merepäästenäitus ning nädala lõpetab Lennusadamas toimuv perepühapäev.

„Mere- ja lennupääste on väga üldiselt öeldes riiklike meetmete süsteem, et abistada lennu- ja meretranspordiõnnetustes kannatanuid,“ selgitas Politsei- ja Piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juht Marti Magnus. „See sisaldab erinevaid ülesandeid ja tegevusi alates hädasignaali vastuvõtmisest merevalve- või häirekeskuses, ressursside alarmeerimisest ning juhtimisest kuni kannatanute reaalse abistamiseni välja.“

Eestis korraldab otsingu- ja päästetöid Politsei- ja Piirivalveamet. Hädaabiteadete vastuvõtmise ja sündmuste juhtimise eest vastutab Merevalvekeskus. Merepäästetöödele kaasatav Politsei- ja Piirivalveameti ressurss on laevastik, lennusalk ja prefektuurides asetsevad üksused. Lisaks kasutatakse kaldalähedasele merealale reageerimiseks Päästeameti veepäästevõimekusega komandosid ning vabatahtlikke merepäästeüksuseid.

„Selleks, et tutvustada merepäästeüksuste tööd ning näidata meie veesõidukeid ja varustust, korraldame erinevates kordonites ja politseijaoskondades avatud uste päevad,“ ütles Magnus. „Kuressaare politseijaoskonna eestvedamisel avatakse Saaremaal ka merepäästenäitus, mis jääb huvilistele avatuks juuni lõpuni. Näitus võimaldab paremini mõista, milliste vahenditega hädasolijaid merel abistatakse, aga ka seda, kuidas veeõnnetusi ära hoida.“

Nädala lõpetab pühapäeval, 21. mail Lennusadama välialal toimuv perepäev, kus võib tutvuda merepäästetehnika ja -varustusega. Näha saab PPA veesõidukeid ja kopterit, kohal on vetelpäästekoerad ning vabatahtlikud merepäästjad. Laste rõõmuks on Lennusadamas Lõvi Leo. Muusikalise tervitusega esineb Politsei- ja Piirivalveorkester. Tasuta on külastamiseks avatud muuseumilaevad Suur Tõll ja Valvas. Samal ajal toimuvad tegevused ka Lennusadamas, kus on avatud merepäästenäitus „Mayday. Mayday. Mayday.“

SAR teemanädala ettevõtmised: Kolmapäev, 17. mai – merepäästenäituse avamine Kuressaare politseijaoskonnas. Näitus jääb avatuks juunikuu lõpuni ning seda on võimalik külastada eelnevalt registreerides telefonil 524 2496 või e-maili teel zanna.krestsenko@politsei.ee.

Reede, 19. mai kell 10.00-14.00 tutvustab Mustvee kordon Mustvee sadamas uut ja vana veesõidukit ning hõljukit. Väljas on päästevarustus ja reostustõrjepoomid.

Reede, 19. mai kell 10.00-14.00 näitab Narva kordon Narva sõudebaasi ees oma varustust ning jagab ennetusmaterjale.

Laupäev, 20. mai kell 12.00-14.00 on võimalik tutvuda veesõidukite, varustuse ja merepäästjatega Kärdla sadamas (vihmase ilma korral politseijaoskonna hoovis).

Laupäev, 20. mai kell 12.00-15.00 tutvustab Pärnu politseijaoskond oma veesõidukeid ja varustust Pärnu Jahtklubi kail.

Laupäev, 20. mai kell 12.00-15.00 tutvustab Roomassaare sadamas enda tegevust Kuressaare politseijaoskond.

Pühapäev, 21. mai kell 10.00-14.00 on veesõidukid ja varustus huvilistele väljas Haapsalus Kaluri 37 kail.

Pühapäev, 21. mai kell 12.00-15.00 toimub Lennusadama välialal merepääste teemaline perepäev.