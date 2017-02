Ettevõtjate ja ülikooli koostöö on võtmetähtsusega, et parandada tööandjate ootustele vastava tööjõu kättesaadavust.

Tulemusliku praktika korraldamiseks on vajalik ettevõtjate ja ülikooli tihe koostöö nii üliõpilaste praktika kavandamisel kui läbiviimisel.

Ettevõtjatele pakub tõhus praktikasüsteem võimalusi panustada tulevaste töötajate oskuste arendamisse ning luua püsivad kontaktid ettevõtjate ja üliõpilaste kui tulevaste töövõtjate vahel.

Maaülikooli ja põllumajandus-kaubanduskoja esindajad on kokku leppinud, et koda aitab kaardistada praktikavõimaluse pakkumisest huvitatud ettevõtted. Eesmärgiks on luua piirkondlikud ja valdkondlikud nimekirjad ettevõtetest, kes on valmis pakkuma üliõpilastele võimalust praktika sooritamiseks.

Selleks, et üles leida ettevõtted, kes oleksid valmis enda ettevõttesse võtma praktikandi Eesti Maaülikoolist, palutakse hiljemalt 15. veebruariks täita ära lühike ankeet, mille leiate SIIT.

Samuti toimub reedel, 17. veebruaril algusega kell 11.00 Tartus EMÜ mõisamaja saalis ümarlaud, millel osalevad ettevõtjad ja valdkonnaga seotud praktikajuhendajad ülikooli instituutidest.

Huvilised on palutud koostöökohtumisele maaülikooli praktikajuhendajatega, et ühiselt arutada koostöövõimalusi ettevõttepraktika korralduses ja läbiviimises.