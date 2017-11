Põllumajandusamet edastas Mulgi Õuna 9 tonni tõendamata päritoluga õunte kohta teabe politseile

Täna toimunud kohtumisel ei esitanud Mulgi Õun OÜ Põllumajandusametile piisavalt tõendusmaterjali, mille alusel oleks võimalik teha kindlaks 9000 kilogrammi õunte ´Renett´ ja ´Kuldrenett´ päritolu.

„Põllumajandusameti ametnikud viivad läbi kontrolltoimingud õunakasvatustes, et kindlaks teha õunte päritolu ja sort,“ ütles Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts. „Samuti edastame kohtumisel saadud süütegudele viitava teabe Politsei- ja Piirivalveametile ning Tarbijakaitseametile.“

Põllumajandusamet on teavitanud Politsei- ja Piirivalveametit, et ettevõtte Mulgi Õun OÜ äritegevuses on võimalikult tuvastatav kelmuse, dokumentide võltsimise, võltsitud dokumendi kasutamise ning raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise tunnused (Karistusseadistiku paragrahvid 209, 344, 345 ja 381-1).

Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ turustatud õunad ´Renett´ ja ´Kuldrenett´, millel oli märgitud Eesti päritolu, peavad olema tänaseks müügilt kõrvaldatud, sest müüdavate õunte Eesti päritolu ei ole tõendatud. Samuti ei ole olemas sorti ‘Renett’ ega ka ‘Kuldrenett’. Põllumajandusameti hinnangul ei ole kahtlusaluse partii õunad ohtlikud inimese elule.

Põllumajandusameti aiandustoodete kontrolli eesmärk on, et turustatav värske puu- ja köögivili oleks kvaliteetne ning ostjale esitatav teave on usaldusväärne.

Sel nädalal tegi põllumajandusamet poekettidele Rimi, Selver ja Coop

ettekirjutuse lõpetada osaühingute Mulgi Õun ja Aran PM turustatavate

õunte ‘Renett’ ja ‘Kuldrenett’ müük.

Eesti õuna kohta ebatavalised

Maaleht kirjutas eelmisel nädalal, et algul ‘Kuldreneti’ ja seejärel ‘Reneti’ nime kandvad õunad ilmusid poodidesse müügile sel kuul. Õunad on suured – kilosse mahub neid 4–5, on kuldse jumega ning väga magusad, sarnanedes ‘Golden Deliciousiga’, mis Eestis küpseks ei saagi.

Põllumajandusameti kontrollkäigul selgus, et õunad on kokku ostetud ja nende kasvataja ei osanud sordinime öelda.

“Turustajate ütluste järgi on need õunad ostetud Eestist ja väiketootja ei osanud täpset pomoloogilist sordinime öelda,” vahendab Annika Kubja kontrollkäigul kuuldut. Kui tegu olekski sordiga, mis on katsetuses ja millel veel polegi nime, siis kaubanduses seda müüa ei tohi.

Polli Aiandusuuringute Keskuse õunviljaliste geneetilise ressursi spetsialisti Kristine Volensi sõnul pole selliseid õunu ka Polli rohkem kui 400 õunasordi ja -aretise seas.

OÜ Mulgi Õun omanikud on võrdselt Paavo Otsus ja Siim Kabrits ning ettevõtte juht Aivar Rehemaa. Kummagi ettevõtte – OÜ Aran PM ja OÜ Chaga – rahastusel ostsid nad tänavu suvel Toomas Rüütmannile kuulunud 104 hektari suuruse maatüki Pollis.

Sellest 32 hektarit on õunaaedade all, kus kasvab 35 000 õunapuud.