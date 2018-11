Põllumajandusettevõte tegi haigetele lastele väga suure jõuluannetuse

Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta nendib, et firma on heategevust alati oluliseks pidanud ning löönud kaasa heategevusprojektides nii talvel kui ka muul ajal. “

Sel suvel osalesime rinnavähi ennetusele suunatud heategevuskampaanias “Vali roosa” ning pakendasime üle Eesti silopalle roosasse kilesse,” toob ta näitena välja. “Tagasiside oli positiivne ning see andis jõudu ja usku, et heategevus jõuab väga paljude inimesteni,” toob Puusta välja.

“Tänavu soovisime annetada muidu jõulukinkidele kuluva summa lastefondile, kuna lapsed on meie tulevik ning jõulud on aeg, kus tavaliselt mõtleme kõikide oma lähedaste peale,” selgitab Puusta ning avaldab, et Baltic Agro soov on, et annetus tooks jõuluajaks südamerahu ja turvatunnet peredesse, kel seda kõige rohkem vaja on. “Lastefond tegeleb laste ja teiste abivajajatega professionaalsel tasemel ning seetõttu on meil kindlus, et meiepoolne jõulukingitus annetuse näol jõuab täpselt nendesse kodudesse, kuhu vaja.”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein tõdeb, et jõulude eel on saanud see juba traditsiooniks, et osad ettevõtted ei tee enam partneritele jõulukinke, vaid annetavad selle summa heategevusse. “Baltic Agro annetus oli üllatav just suuruse poolest,” nendib Hein ja selgitab, et see ei ole isegi jõulude eel tavaline, et abivajajate toetuseks tehakse nii suur heategu. “Täname südamest kogu Baltic Agro meeskonda ning loodame, et nende eeskujul otsustab nii mõnigi teine ettevõte sarnaselt tegutseda.”

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga.