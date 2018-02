Põllumehed presidendi vastuvõtust: kogu kontsertlavastus oli üks äng ja õud

Abikaasaga vastuvõtul käinud Hans Kruusamägil on korraldajate ning lavastajate kohta öelda vaid häid sõnu.

Uurisime, millised muljed on vastuvõtu ja selle programmi kohta tänavu presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud põllumees Hans Kruusamägil ja Tõnu Postil, kellest esimene pidutses ERMis ja teine jälgis toimuvat televiisorist.

Esimest korda presidendi vastuvõtule kutsutud rukkikuningas Kruusamägi hindab head toitu ning proovis kõike, mida pakuti ning jäi rahule. Suur osa suupisteid olid hea üllatusena valmistatud kalast ning maitsesid mahlased ning mõnusad.

“Kuigi eelnevalt olid NO-teatri kohta igasugu eelarvamused, olen lavastusega täiesti rahul ning ei ütleks ühtegi halba sõna — professionaalselt tehtud,” ütleb rukkikuningas. Presidendi kõnest leidis ta omad tõeterad ning ütleb, et ega arvustajatest pole nagunii pääsu.

Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post leiab, et presidendi kõne oli optimistlik ja edasiviiv, kuid kontsertlavastust puudutavad mõtted nii helged pole.

“Kogu etendus oli ainult üks äng ja õud. Nagu Eestimaal ei oleks üldse midagi ilusat, poleks kevadet, päikest lilli, ainult muda. Kasvõi stseen harvesteriga… Mehed teevad tööd, see on metsamajandus. Need lavastajad tahavad ometi käia puidust lavalaudadel, istuda toolidel ja kanda kasvõi puust prilliraame,” arvab etendusest Post, kes pole seni tuttavatelt NO-teatri lavastuse kohta häid sõnu kuulnud.

“Kunstiline tase, kui nii võib öelda, läks kõrgelt üle minu pea. Ei saa sellest aru, kuna see oli sajanda juubeliaasta pidustus. Kui Tõnis Mägi hakkas laulma, siis vähemalt lõpp oli ilus. See oli ainuke koht, kus ma kõigest aru sain,” ütleb Post, kes arvab, et enne lavastust oli kõik ilus ning pärast seda oli kõik jälle optimistlik.

Kruusamägi arvab, et üritus oli hästi organiseeritud, kuid rahvasumma seas oli kohati raske olla, kuna inimestel tekkis õhupuudus ja paljud otsisid kohta, kuhu istuda. Ta kuulis pretensioone, et mõni on pool tundi ühe koha peal seisnud, aga kätlemisjärjekord ei liigu edasi.

Samas toimus muuseumis ka korralik pidu, mis kätlemist ja ametlikku poolt tasakaalustas. “Kui oleks olnud ainult kätlemine ning midagi muud poleks olnud, siis ei oleks rahval mingit tegevust olnud. Aga pidu oli ka ja nii ta pidigi olema,” ütleb Kruusamägi, kes abikaasaga kogu üritusega rahule jäi.

“Kuigi oli väike gripp sees, siis läksime peole väga heas meeleolus ja tulime veerand tundi enne lõppu samuti heas meeleolus ära. On näha, et inimesed on sellega vaeva näinud. Kui isegi kokku lugeda väikseid nüansse, ei saa kindlasti öelda, et vastuvõtt oleks mingisugune jama olnud,” sõnas rukkikuningas muhedalt.