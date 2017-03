Juba üheksandat aastat tunnustatakse Põlvamaa ettevõtjaid ja nende toodangut Põlvamaa rohelisema märgiga. Märtsi esimestel päevadel lisandus märgi kandjate hulka üks uus ettevõte ja nelja ettevõtja uued tooted.

Uue ettevõttena pälvis rohelisema märgi Valgjärve vallas tegutsev Siidrikoda OÜ.

Käsitöösiidreid ja mahlasid valmistatakse kaasaegsete õunaaedade saagist mahla pressimisel. Seejuures kasutatakse vaid oma kasvatatud toorainet. Tegemist on 100% naturaalsete toodetega.

Siidrid Snoob ja Säde võitsid suurimal siidrite rahvusvahelisel konkursil Inglismaal International Cider Challenge 2016 hõbemedalid ning siidrid Snoob ja Hipster hinnati Eesti parim toiduaine Lõuna-Eesti piirkondlikul konkursil diplomi vääriliseks. Tootesarja Snoob, Hipster ja Säde disain ja pakend võitis Inglismaal samuti hõbemedali.

Lisaks tunnustati samuti Valgjärve vallas tegutseva Hauka Farm OÜ toodangut – rohelisem märk omistati rohelisele maheküüslaugule marinaadis ja jahvatatud maheküüslaugule.

Esimese toote puhul moodustab Põlvamaal kasvatatud maheküüslauk 50% tootest. Sellel on ka mahemärk. Kuivavatud ja jahvatatud maheküüslaugu toode on käsitöönduslikult valmistatud ja pakendatud klaaspurki.

Mooste vallas asuv Linaagro OÜ sai märgi peale koduloomadele mõeldud linaõlile, mis on valmistatud Põlvamaal kasvatatud linaseemnetest ja sisaldab asendamatuid mono- ja polüküllastunud rasvhappeid, mis on samas kergesti seeditavad nii noor- kui täiskavanud loomadele. Õli soodustab karvavahetust ja parandab väljanägemist, annab energiat ja vitaalsust.

Märgi pälvisid ka mitmed esimese Põlvamaa talumeierei – Mooste vallas tegutseva Üvasi Talu OÜ tooted: kitsepiim ja sellest valmistatud jogurt, toorjuust (ka küüslauguga), kohupiim, laagerdamata juust ning populaarne piimamees Aini grilljuust lehmapiimast.

Kitsepiimast valmistatud jogurt on maitsestamata ja mõnusalt pehme tekstuuriga. Kohupiim on valmistatud täispiimast ja sobib erinevate toitude valmistamiseks. Toorjuust on valmistatud pastöriseeritud kitsepiimast kasutades juuretist ja laapi, sobib nii soolaste kui magusate toitude valmistamiseks. Valikus on ka küüslauguga toorjuust, mis sobib soolaste toitude kõrvale või leivale/saiale määrimiseks.

Laagerdamata kitsejuust ehk teisisõnu salatijuust sobib niisama söömiseks aga ka salatisse. Sõbraga koostöös valminud lehmapiimast grilljuust sobib ideaalselt grillimiseks ja praadimiseks, aga ka niisama söömiseks.

Rohelisema märgi vääriliseks hinnati ka Kõlleste vallas tegutseva ettevõtte Vägev Tigu OÜ õlled: suitsune õlu, Ameerika õlu ja lihtne õlu. Need käsitööõlled on tuntud Mõtsalise kaubamärgi all. Pruulikojas toimub pruulimine väikestes kogustes.

Ametlikest väikepruulikodadest on Mõtsalise pruulikoda tõenäoliselt kõige rohkem käsitööd hõlmav õlletehas. Isegi villimise ajal ei kasutata ühtegi elektrilist seadet ja kõik tööprotsessid toimuvad käsitsi.

„Sel korral tuli komisjonil hinnata palju tooteid, tervelt 20. Seekordsete Rohelisema märgi saanute põhjal võib öelda, et lisaks käsitööõlledele on tootevalik laienenud ka siidrite osas ja loomapidajatel on võimalus sööta loomi puhta põlvamaise toodanguga. Üvasi talu tunnustamine talumeiereina on avanud uued müügikanalid ning edukaks tooteks on kujunenud lehmapiimast valmistatav Piimamees Aini grilljuust,“ sõnas Põlvamaa rohelisema märgi võrgustiku vedaja Tiiu Marran.

Põlvamaa rohelisem märk ühendab Põlvamaa looduslikust toorainest ja kohapeal tehtud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning seda väljastatakse alates 2009. aastast. Tänaseks on märgiga tunnustatud enam kui 280 toodet, mida pakub 54 ettevõtet.

Rohelisema märgi loomise mõte tekkis Põlvamaa ettevõtjate ühisarutelude käigus ning selle väljaandmist kureerib Põlvamaa Arenduskeskus. Märgi kujundus ja idee on seotud maakonna tunnuslausega "Põlvamaa - rohelisem elu".