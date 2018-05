POMMUUDIS | Nädala lõpus muutub ilm tuuliseks ja öösiti ähvardavad külmakraadid

Praegune põud on tõesti üsna tähelepanuväärne, tuleohuindeks on juba praegu üle 9600 ja kuu lõpuni on veel mõned päevad aega. „Kindlasti kerkib see üle 10 000,“ ennustab aastaid ilma jälginud teadlane.

Ilm püsib jätkuvalt päikeseline ja tuuline, see kõik süvendab põuda veelgi. Viimati oli tuleohuindeks üle 10 000 2010. aasta augustis ja enne seda 2002. aastal.

Mai peaks tulema 4 kraadi võrra pikaajalisest keskmisest soojem, kuid kuu lõpuni on veel aega, et lõplikult öelda.

Pikemaajalise prognoosi kohta ütleb, Jüri Kamenik, et selle usaldusväärsus on praegu umbes 60% ja näitab see jaanipäevaks küll päevasel ajal 20-23 kraadi sooja, kuid ööd tulevad jahedad 7-12 kraadi kandis.

Juuli ja augusti kohta näitavad prognoosid praegu päevasel ajal küll kena suvesooja, kuid ööd pole ka siis just soojad, vaid 10 kraadi ringis ja see kisub keskmise alla.

Need allikad, mis mõni aeg tagasi Eestimaa suve väga soojaks ennustasid, on oma prognoose muutnud ning suure tõenäosusega supersooja suve kokkuvõttes siiski ei tule, arvab atmosfääriteadlane ilmakaarte vaadates.