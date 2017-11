Kuna töötatakse käsikäes toiduvõrgustikega, on poes müüdava kodumaise toidu sortiment väga lai. „Meil on 90 tootjat, kelle kaupa müüme, ja tuhatkond nimetust,” viitab Rätsepp.

Esindatud on kõik olulisemad kaubagrupid. Nii on leivariiulil isuäratavad käsitööleivad. Olenevalt sellest, mis sinna sisse pandud, kõigub kilohind kolme ja kuue euro vahel.

Kes aga ise leiba küpsetada tahab, peab vaatama jahuletti. Ka jahude ja jahusegude valik on lai. Kaerahelbed, kaerajahu, tatrajahu, speltajahu, odrakruup, rukkijahu – kui nimetada vaid mõningaid.

Ka parimate talumeiereide jogurtid, kohupiimakreemid ja juustud on saadaval.

Vaata ka hinnavõrdluse tabelit turgudel!